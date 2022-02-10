Блинкен планирует в скором времени провести переговоры с Лавровым

По ее словам, Вашингтон держит «двери открытыми» для контактов с РФ. Она также не исключила, что состоятся новые переговоры президентов «при правильных обстоятельствах».

Предыдущий разговор Лаврова и Блинкена состоялся 1 февраля. По итогам беседы Блинкен заявил, что в Вашингтоне готовы продолжать субстантивный диалог с Москвой на тему взаимных обеспокоенностей в сфере безопасности.

