Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины

В частности, были обсуждены пути координации НАТО в отношении угрозы российской эскалации конфликта с Украиной.

Кроме того, стороны затронули вопрос отношений между Турцией и Арменией. Блинкен и Чавошоглу обсудили дополнительные меры, которые могли бы предпринять США для поддержки нормализации отношений между странами.





