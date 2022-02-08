Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Армении: Поездка Пашиняна в Турцию не обсуждается

В частности, были обсуждены пути координации НАТО в отношении угрозы российской эскалации конфликта с Украиной.

Кроме того, стороны затронули вопрос отношений между Турцией и Арменией. Блинкен и Чавошоглу обсудили дополнительные меры, которые могли бы предпринять США для поддержки нормализации отношений между странами.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:ТурцияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры