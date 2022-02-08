Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, были обсуждены пути координации НАТО в отношении угрозы российской эскалации конфликта с Украиной.
Кроме того, стороны затронули вопрос отношений между Турцией и Арменией. Блинкен и Чавошоглу обсудили дополнительные меры, которые могли бы предпринять США для поддержки нормализации отношений между странами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru