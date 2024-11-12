Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтении проголосовали за законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Ранее проект Госдума приняла в первом чтении.

Документ внесла на рассмотрение нижней палаты группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Спикер тогда утверждал, что «учитывая происходящее на Западе», усыновленные российские дети могут там «попасть в беду». Володин также напомнил, что более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США.

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Президент РФ Владимир Путин подписал так называемый закон Димы Яковлева, запретивший американцам усыновлять сирот из России, в декабре 2012 года. Документ назван в честь мальчика, погибшего в США по вине приемной семьи.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в сентябре текущего года заявляла, что процесс усыновления сирот из России иностранцами полностью остановлен.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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