Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтении проголосовали за законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Ранее проект Госдума приняла в первом чтении.
Документ внесла на рассмотрение нижней палаты группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Спикер тогда утверждал, что «учитывая происходящее на Западе», усыновленные российские дети могут там «попасть в беду». Володин также напомнил, что более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США.
Президент РФ Владимир Путин подписал так называемый закон Димы Яковлева, запретивший американцам усыновлять сирот из России, в декабре 2012 года. Документ назван в честь мальчика, погибшего в США по вине приемной семьи.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в сентябре текущего года заявляла, что процесс усыновления сирот из России иностранцами полностью остановлен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru