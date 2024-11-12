Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем, окончательном чтении проголосовали за законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола. Ранее проект Госдума приняла в первом чтении.

Документ внесла на рассмотрение нижней палаты группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Спикер тогда утверждал, что «учитывая происходящее на Западе», усыновленные российские дети могут там «попасть в беду». Володин также напомнил, что более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США.