Кузнецова: Процесс усыновления российских детей иностранцами остановлен

Выступая на пленарном заседании, она уточнила, что этот процесс постепенно замедлялся. Если в 2018-2019 годы было усыновлено 529 детей детей из РФ, то в 2020-2022 годах - только 164 ребёнка.

«В 2023 году иностранцы усыновили шестерых детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью», - отметила Кузнецова.

Она добавила, что больше всего российских детей усыновили граждане Италии – 67% от общего числа, а меньше всего - граждане Германии (5%).

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять российских детей гражданам государств, в которых законодательно разрешена смена пола, сообщает RT.

