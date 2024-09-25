Кузнецова: Процесс усыновления российских детей иностранцами остановлен
Иностранные граждане за семь лет усыновили 699 российских детей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Выступая на пленарном заседании, она уточнила, что этот процесс постепенно замедлялся. Если в 2018-2019 годы было усыновлено 529 детей детей из РФ, то в 2020-2022 годах - только 164 ребёнка.
«В 2023 году иностранцы усыновили шестерых детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью», - отметила Кузнецова.
Она добавила, что больше всего российских детей усыновили граждане Италии – 67% от общего числа, а меньше всего - граждане Германии (5%).
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять российских детей гражданам государств, в которых законодательно разрешена смена пола, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru