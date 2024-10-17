Госдума приняла в I чтении проект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри

Председатель Госдумы отметил, что за навязывание идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, фильмах и рекламе подразумеваются штрафы: до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

При этом Володин подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды отказа от рождения детей, а решение рожать или не рожать женщина принимает сама.

Ранее Володин заявил, что выступающие против запрета идеологии чайлдфри политики являются «рожденными в пробирке», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

