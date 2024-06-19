Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ в странах, где можно менять пол

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести запрет на усыновление детей из России гражданами государств, где разрешена смена пола. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Володин указал, что политика в отношении детей на Западе «ведет к большой трагедии». Так, в десяти странах Европы нет возрастных ограничений для юридической смены пола, еще в восьми европейских государствах возраст минимален (например, 12 или 16 лет), в Австралии хотят разрешить детям от 3 лет выбирать свою половую принадлежность, а в США проводят гормональную терапию при смене пола с 6 лет и проводят хирургические операции с двенадцати.

Председатель Госдумы напомнил, что РФ запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, операции по смене пола, а перенесшие такие вмешательства люди не могут стать опекунами либо усыновителями.

«Также более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США. Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду», — подчеркнул Володин.

Госдума обсудит этот вопрос во время заслушивания доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей, пишет Ura.ru.

