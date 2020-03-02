Госдума рассмотрит проект поправок в Конституции во втором чтении 10 марта

Государственная дума РФ рассмотрит президентский законопроект об изменениях в Конституции во втором чтении во вторник, 10 марта. Об этом проинформировал первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по окончании заседания Совета Думы.

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По его словам, пленарное заседание начнется в 10 часов, передает ТАСС.

Мельников отметил, что третье, окончательное чтение намечено на 11 марта.

Ранее сегодня сообщалось, что в нижнюю палату поступили поправки президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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