Госдума рассмотрит проект поправок в Конституции во втором чтении 10 марта
Государственная дума РФ рассмотрит президентский законопроект об изменениях в Конституции во втором чтении во вторник, 10 марта. Об этом проинформировал первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по окончании заседания Совета Думы.
По его словам, пленарное заседание начнется в 10 часов, передает ТАСС.
Мельников отметил, что третье, окончательное чтение намечено на 11 марта.
Ранее сегодня сообщалось, что в нижнюю палату поступили поправки президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.
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