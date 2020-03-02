В Госдуму поступили поправки Путина в Конституцию

В Госдуму поступили поправки президента РФ Владимира путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера, поправки изложены на 24 страницах, передает RT.

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Президентские поправки будут направлены в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Второе чтение проекта закона состоится 10 марта.

Ранее сегодня в Конституции предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров. Об этом сообщил руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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