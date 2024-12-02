Депутат Шеремет назвал решение Байдена накачать киев оружием пакостью

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает пакостью решение американского лидера Джо Байдена напоследок максимально снабдить Киев оружием, сообщает РИА Новости.

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По его словам, глава государства «сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров». Парламентарий отметил, что за таким решением прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций.

Ранее стало известно, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСШАДжо Байден

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