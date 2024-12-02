Депутат Шеремет назвал решение Байдена накачать киев оружием пакостью
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает пакостью решение американского лидера Джо Байдена напоследок максимально снабдить Киев оружием, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава государства «сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров». Парламентарий отметил, что за таким решением прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций.
Ранее стало известно, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бербок: Cотрудничество с КНР лучше, чем конфронтация
- Хуситы сообщили о ракетной атаке на эсминец США
- Депутат Шеремет назвал решение Байдена накачать киев оружием пакостью
- Аналитик Антонов: На рубль влияют геополитика и санкции
- Пушков считает, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы
- Пушилин: Продолжаются бои в Дзержинске, ВСУ перебрасывают резервы
- Спецназ разгоняет митинг сторонников оппозиции у парламента Грузии
- Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила 320 боевиков за сутки
- Глава дипломатии ЕС не исключила отправку войск на Украину
- Московский «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru