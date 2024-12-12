По его словам, глава государства «продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным». Парламентарий считает, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине прекратить огонь и провести обмен пленными на Рождество, однако Киев отклонил это предложение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

