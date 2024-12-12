В Госдуме раскритиковали отказ Зеленского от перемирия на Рождество
Отказ президента России Владимира Зеленского от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество является кощунством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, глава государства «продолжает демонстрировать наплевательское отношение к Украине, украинскому народу и пленным». Парламентарий считает, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан напрасно тратит время, пытаясь вести мирный диалог с незаинтересованным в этом и узурпировавшим власть Зеленским.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине прекратить огонь и провести обмен пленными на Рождество, однако Киев отклонил это предложение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru