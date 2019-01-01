Госдума приняла заявление о санкциях против Грузии

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, подобные оскорбления в адрес России посчитали недопустимыми. В связи с этим, документ рекомендует правительству рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Грузии, а также представить соответствующие предложения президенту. В первую очередь , заявление предусматривает введение запрета на ввоз в Россию грузинских вин и воды. Помимо этого планируется ограничить также денежные переводы.

Ранее о том, что депутаты Госдумы осудили участившиеся антироссийские провокации в Грузии, сообщала «Свободная пресса». По мнению парламентариев, «открытые выпады» грузинских радикалов ведут к деградации отношений двух стран, сообщает Ura.ru.

Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН заявил, что Грузия наконец-то осознала, что может потерять Россию, как дружественный народ, как делового и экономического партнера, и будет делать всё, чтобы избежать этой трагедии.

