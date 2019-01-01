Госдума приняла заявление о санкциях против Грузии
Госдума на пленарном заседании приняла заявление о возможных дополнительных экономических мерах в адрес Грузии. Как уточняет RT, инициатива стала ответом на антироссийские провокации со стороны государства. Заявление было принято единогласно. Информация об этом была опубликована на сайте нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, подобные оскорбления в адрес России посчитали недопустимыми. В связи с этим, документ рекомендует правительству рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Грузии, а также представить соответствующие предложения президенту. В первую очередь , заявление предусматривает введение запрета на ввоз в Россию грузинских вин и воды. Помимо этого планируется ограничить также денежные переводы.
Ранее о том, что депутаты Госдумы осудили участившиеся антироссийские провокации в Грузии, сообщала «Свободная пресса». По мнению парламентариев, «открытые выпады» грузинских радикалов ведут к деградации отношений двух стран, сообщает Ura.ru.
Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН заявил, что Грузия наконец-то осознала, что может потерять Россию, как дружественный народ, как делового и экономического партнера, и будет делать всё, чтобы избежать этой трагедии.
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