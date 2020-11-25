Госдума приняла закон о заморозке зарплат госслужащих
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, о заморозке зарплат федеральных государственных служащих в 2021 году.
В документе говорится, то они не будут индексироваться до 1 января 2022 года.
Инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников - их индексация устанавливается законами субъектов РФ.
Ранее депутаты нижней палаты приняли в первом чтении проект закона о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов и депутатов Госдумы.
Между тем, законопроект о продлении «заморозки» до 2024 года накопительной части пенсии будет рассмотрен сегодня Госдумой во втором чтении. Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением. По его мнению, правительство в очередной раз ворует деньги у граждан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- США привезли ракетные установки из Германии ради стрельб в Румынии
- Московских водителей предупредили о сильной гололедице и тумане
- МВД назвало причины для аннулирования водительских прав
- Госдума приняла закон о Государственном совете РФ
- Госдума приняла закон о заморозке зарплат госслужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru