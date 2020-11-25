Госдума приняла закон о заморозке зарплат госслужащих

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, о заморозке зарплат федеральных государственных служащих в 2021 году.

В документе говорится, то они не будут индексироваться до 1 января 2022 года.

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Инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников - их индексация устанавливается законами субъектов РФ.

Ранее депутаты нижней палаты приняли в первом чтении проект закона о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов и депутатов Госдумы.

Между тем, законопроект о продлении «заморозки» до 2024 года накопительной части пенсии будет рассмотрен сегодня Госдумой во втором чтении. Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением. По его мнению, правительство в очередной раз ворует деньги у граждан.

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ФОТО: РИА Новости
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