Госдума приняла закон о заморозке зарплат госслужащих

Инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников - их индексация устанавливается законами субъектов РФ.

Ранее депутаты нижней палаты приняли в первом чтении проект закона о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов и депутатов Госдумы.

Между тем, законопроект о продлении «заморозки» до 2024 года накопительной части пенсии будет рассмотрен сегодня Госдумой во втором чтении. Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН назвал «заморозку» накопительной части пенсии преступлением. По его мнению, правительство в очередной раз ворует деньги у граждан.

