Госдума РФ приняла закон о реформе системы ОМС

Также фонд без участия страховщиков будет заниматься предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица, сообщает ТАСС.

Кроме того, в бюджете фонда будут выделены средства на финансирование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС. Устанавливать нормативы объемов предоставления специализированной помощи будет правительство.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему ОМС, передает RT.



