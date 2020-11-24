Госдума РФ приняла закон о реформе системы ОМС

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь Федеральному фонду обязательного медстрахования (ФФОМС) перешли полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи, оказываемую в федеральных медицинских организациях.

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Также фонд без участия страховщиков будет заниматься предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица, сообщает ТАСС.

Кроме того, в бюджете фонда будут выделены средства на финансирование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС. Устанавливать нормативы объемов предоставления специализированной помощи будет правительство.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему ОМС, передает RT.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЗаконопроектыОМС
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