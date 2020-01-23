Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о поправке в Конституцию
Госдума РФ приняла в первом чтении президентский проект закона о поправке в Конституцию страны. Депутаты рассмотрели документ на заседании в четверг.
В понедельник, 20 января, в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Он предполагает изменение 22-х статей Конституции, в том числе установление МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума, передача Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, закрепление роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Госдума приняла закон о введении в Совет безопасности должности зампреда
- Путин встретился с мамой осужденной в РФ израильтянки: «Все будет хорошо»
- Греф пригрозил покинуть Сбербанк
- Люди могли подхватить китайский коронавирус от змей
- Россия уступила Украине в мировом рейтинге коррупции