Досрочные выборы в Госдуму могут объявить в мае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок к Конституции провести внеочередные выборы в Госдуму. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поправку о досрочных парламентских выборах рассмотрят уже на сегодняшнем заседании по изменениям в Конституцию. В ходе заседания депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести эту поправку ко второму чтению законопроекта.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН назвал логичным проведение досрочных выборов в парламент.

«Если бы это сказал только Жириновский, я бы отнесся к этому со скепсисом. Но коли заявление сделал еще и Александр Карелин, который принадлежит к «Единой России», то к этому нужно отнестись уже серьезно. Тем более что мы узнаем решение относительно этого предложения уже сегодня: спикер Госдумы Володин сказал, что оно будет рассмотрено немедленно. Проведение досрочных выборов – это было бы неожиданно, но смысл в них есть. Потому что получилось бы, что конституционные полномочия, которые получает Госдума, откладывались бы на определенный срок, на полтора года. Если мы хотим, чтобы новая Конституция заработала как можно быстрее, то первое, что нужно делать, - это проводить выборы в Государственную думу. Если эта поправка будет принята сегодня, то недели через две пойдет процесс всенародного голосования, и где-то в мае поправки в Основной закон будут подписаны президентом, и можно будет объявлять выборы. Тут нужно будет проговорить все риски, хватит ли этого времени до единого дня голосования, который у нас утвержден в первое воскресенье сентября, чтобы проводить выборы именно в единый день голосования. Или это будет смещено под конец года», - объяснил эксперт.