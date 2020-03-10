Досрочные выборы в Госдуму могут объявить в мае
Политтехнолог в беседе с НСН назвал логичным проведение досрочных выборов в парламент.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок к Конституции провести внеочередные выборы в Госдуму. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поправку о досрочных парламентских выборах рассмотрят уже на сегодняшнем заседании по изменениям в Конституцию. В ходе заседания депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести эту поправку ко второму чтению законопроекта.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН назвал логичным проведение досрочных выборов в парламент.
«Если бы это сказал только Жириновский, я бы отнесся к этому со скепсисом. Но коли заявление сделал еще и Александр Карелин, который принадлежит к «Единой России», то к этому нужно отнестись уже серьезно. Тем более что мы узнаем решение относительно этого предложения уже сегодня: спикер Госдумы Володин сказал, что оно будет рассмотрено немедленно. Проведение досрочных выборов – это было бы неожиданно, но смысл в них есть. Потому что получилось бы, что конституционные полномочия, которые получает Госдума, откладывались бы на определенный срок, на полтора года. Если мы хотим, чтобы новая Конституция заработала как можно быстрее, то первое, что нужно делать, - это проводить выборы в Государственную думу. Если эта поправка будет принята сегодня, то недели через две пойдет процесс всенародного голосования, и где-то в мае поправки в Основной закон будут подписаны президентом, и можно будет объявлять выборы. Тут нужно будет проговорить все риски, хватит ли этого времени до единого дня голосования, который у нас утвержден в первое воскресенье сентября, чтобы проводить выборы именно в единый день голосования. Или это будет смещено под конец года», - объяснил эксперт.
Он считает, что в новом составе парламента появятся новые партии.
«В новой Госдуме останутся старожилы – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Но я бы не исключал появления двух новых партий: партия, которая будет четко артикулировать вопросы экологии, и партия, которая будет защищать интересы предпринимателей. Я, правда, не слишком верю в способности руководителей, которые сегодня возглавляют Партию роста. Но таких партий предпринимателей несколько, и под какую-то из них вполне можно собрать пул людей, которые смогут привлечь бизнесменов, в первую очередь, малый и средний бизнес. Экологической партии проще. Экологическая повестка в фокусе, регулярно обсуждается на уровне президента и правительства. Поэтому программные заявления несложно формулировать. И при наличии воли и ресурсов преодолеть избирательный барьер», - заключил Баширов.
Отметим, что глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил против досрочных выборов, отметив, что сначала следует разобраться с экономическими проблемами и коронавирусом.
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