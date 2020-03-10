Путин неожиданно решил приехать в Госдуму

Президент России Владимир Путин сегодня, 10 марта, приедет в Госдуму. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Он заявил, что Путин выступит перед депутатами после 15 часов.

«Президент принял решение прибыть сегодня в думу и выступить перед депутатами после трех часов дня», - сказал он.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила в связи с внесением поправок в Конституцию «обнулить» президентские сроки, что позволить ему принять участие в кампании 2024 года.

В свою очередь коллега Терешковой Александр Карелин предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Основной закон.

