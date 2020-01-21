Госдума одобрила путинский проект о введении должности зампреда Совбеза РФ

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении в Совете безопасности РФ (СБ) новой должности - заместителя председателя.

На сайте нижней палаты сообщается, что заместитель председателя СБ будет назначается на должность и освобождается от нее главой государства.

На рассмотрение в Госдуму этот документ внёс президент РФ Владимир Путин. Должность зампредседателя Совбеза Путин предложил бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву, правительство которого ушло в отставку 15 января.

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в эфире НСН объяснил, почему не был удивлен отставке правительства. По его словам, президент принял такое решение не спонтанно.

