Госдума одобрила путинский проект о введении должности зампреда Совбеза РФ
Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении в Совете безопасности РФ (СБ) новой должности - заместителя председателя.
На сайте нижней палаты сообщается, что заместитель председателя СБ будет назначается на должность и освобождается от нее главой государства.
На рассмотрение в Госдуму этот документ внёс президент РФ Владимир Путин. Должность зампредседателя Совбеза Путин предложил бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву, правительство которого ушло в отставку 15 января.
Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в эфире НСН объяснил, почему не был удивлен отставке правительства. По его словам, президент принял такое решение не спонтанно.
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