СМИ: Киев готов к компромиссам с Трампом ради мирных переговоров

Украинские власти готовы пойти на определенные уступки в ответ на инициативы бывшего президента США Дональда Трампа, направленные на разрешение конфликта. Об жтом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди официальных лиц в Киеве.

Подробности о характере возможных уступок не уточняются. Однако собеседники газеты отметили, что позиция Киева формируется с учетом меняющейся политической обстановки и внешнего давления.