СМИ: Киев готов к компромиссам с Трампом ради мирных переговоров

Украинские власти готовы пойти на определенные уступки в ответ на инициативы бывшего президента США Дональда Трампа, направленные на разрешение конфликта. Об жтом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди официальных лиц в Киеве.

Подробности о характере возможных уступок не уточняются. Однако собеседники газеты отметили, что позиция Киева формируется с учетом меняющейся политической обстановки и внешнего давления.

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На этой неделе в Лондоне ожидается визит специального посланника Трампа — бывшего советника по нацбезопасности Кита Келлога, который примет участие в переговорах по украинскому вопросу.

Как ранее заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в обсуждении не будет участвовать госсекретарь Марко Рубио, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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