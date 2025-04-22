СМИ: Киев готов к компромиссам с Трампом ради мирных переговоров
Украинские власти готовы пойти на определенные уступки в ответ на инициативы бывшего президента США Дональда Трампа, направленные на разрешение конфликта. Об жтом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди официальных лиц в Киеве.
Подробности о характере возможных уступок не уточняются. Однако собеседники газеты отметили, что позиция Киева формируется с учетом меняющейся политической обстановки и внешнего давления.
На этой неделе в Лондоне ожидается визит специального посланника Трампа — бывшего советника по нацбезопасности Кита Келлога, который примет участие в переговорах по украинскому вопросу.
Как ранее заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, в обсуждении не будет участвовать госсекретарь Марко Рубио, передает «Радиоточка НСН».
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