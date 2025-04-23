СМИ: Представители США едут в Лондон ради ультиматума Украине

Издание пишет, что глава Госдепа США Марко Рубио везёт свою команду переговорщиков не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России. Американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

Инициатива предполагает, что Украина и европейские партнеры согласятся на закрепление существующих границ при условии предоставления Киеву гарантий безопасности и запуска программ по послевоенному восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

