СМИ: Представители США едут в Лондон ради ультиматума Украине
Американские представители направляются в Лондон, чтобы предъявить Украине ультиматум в пользу Москвы, а не для переговоров, сообщает Independent.
Издание пишет, что глава Госдепа США Марко Рубио везёт свою команду переговорщиков не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России. Американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.
Инициатива предполагает, что Украина и европейские партнеры согласятся на закрепление существующих границ при условии предоставления Киеву гарантий безопасности и запуска программ по послевоенному восстановлению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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