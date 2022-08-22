Госдума анонсировала внеочередной Совет из-за ситуации на Украине

В сообщении говорится, что решение было принято по итогам совещания председателя Госдумы Вячеслава Володина с руководителями фракций.

На встрече было отмечено, что на внеочередном заседании Совета будет рассмотрен вопрос об угрозе безопасности Запорожской АЭС со стороны киевского режима.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал журналистам, что на Совете будет принято жёсткое заявление, адресованое ООН и всем международным парламентским организациям.

Ранее Володин заявил, что Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы.

