В Госдуме назвали Зеленского «марионеткой в руках Запада»

Ранее украинский президент заявил, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой» для отказа Киева от переговоров с Россией, напоминает телеканал «360».

«Зеленский грозит невозможностью переговоров, указывая при этом разные причины. Он всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов», — подчеркнул Белик.

По словам депутата, требования Зеленского необоснованны, и ему следует задуматься, «до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители ее территорий не видели своего дальнейшего будущего в составе Украины».

