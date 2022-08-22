В Госдуме назвали Зеленского «марионеткой в руках Запада»
Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельные решения и транслирует точки зрения «кураторов», считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом парламентарий заявил в беседе с RT.
Ранее украинский президент заявил, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой» для отказа Киева от переговоров с Россией, напоминает телеканал «360».
«Зеленский грозит невозможностью переговоров, указывая при этом разные причины. Он всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов», — подчеркнул Белик.
По словам депутата, требования Зеленского необоснованны, и ему следует задуматься, «до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители ее территорий не видели своего дальнейшего будущего в составе Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали и объявили в розыск за растрату
- СМИ: Бомбу на машине Дарьи Дугиной привели в действие дистанционно
- КТК приостановил работу двух нефтеналивных причалов в Новороссийске
- В Госдуме назвали Зеленского «марионеткой в руках Запада»
- Кабмин утвердил план по развитию туризма до 2035 года
- Участники флешмоба «Россия объединяет» развернули гигантский триколор на Поклонной горе
- ФСБ задержала планировавшего теракт в Индии члена ИГ
- Шольц заявил о намерении договориться в Канаде о поставках сырья вместо российского
- СМИ сообщили о возобновлении работы магазинов Crocs после смены оператора
- СМИ: В Дагестане захотели создать курорт-аналог Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru