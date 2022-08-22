В Госдуме назвали Зеленского «марионеткой в руках Запада»

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельные решения и транслирует точки зрения «кураторов», считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом парламентарий заявил в беседе с RT.

Зеленский пригрозил России «последней чертой»

Ранее украинский президент заявил, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой» для отказа Киева от переговоров с Россией, напоминает телеканал «360».

«Зеленский грозит невозможностью переговоров, указывая при этом разные причины. Он всего лишь марионетка в руках Запада, которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения, и все его заявления — трансляция посылов его кураторов», — подчеркнул Белик.

По словам депутата, требования Зеленского необоснованны, и ему следует задуматься, «до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители ее территорий не видели своего дальнейшего будущего в составе Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГосдумаВладимир Зеленский
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