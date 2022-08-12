Володин: Действия Вашингтона и Киева несут опасность ядерной катастрофы

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы», — написал политик в своем Telegram-канале.

Володин указал, что ответственность за происходящее будет лежать как на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, так и на отмалчивающихся европейских лидерах, пишет «Свободная пресса».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атаки Киева на Запорожскую АЭС «толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», напоминает Ura.ru.

