Володин: Действия Вашингтона и Киева несут опасность ядерной катастрофы
Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины грозят ядерной катастрофой, Европарламенту следует «прервать каникулы» и рассмотреть эту проблему, угрожающую жизням европейцев. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы. Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы», — написал политик в своем Telegram-канале.
Володин указал, что ответственность за происходящее будет лежать как на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, так и на отмалчивающихся европейских лидерах, пишет «Свободная пресса».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атаки Киева на Запорожскую АЭС «толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской», напоминает Ura.ru.
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