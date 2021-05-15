Госдепартамент США обеспокоен блокировкой счетов признанного иноагентом «Радио Свобода»
Власти США выразили беспокойство в связи с заморозкой счетов московского бюро ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (организация признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалину Портер.
По словам Портер, Белый дом "глубоко обеспокоен" информацией о блокировке счета организации. В пятницу стало известно, что исполнительные производства были начаты в связи с невыплатой штрафов в размере 5 миллионов рублей.
Радио, признанное СМИ-иноагентом, отказывается соответствующим образом маркировать свои материалы. 28 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме намерены помогать признанной в России СМИ-иноагентом радиостанции "Радио Свободная Европа".
Представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что давления на журналистов в России нет. Она отметила, что "стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работы и использование в качестве примера «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом – прим. НСН), - это выдумка, это ложь".
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