Неверов: иноагентам не стоит участвовать ни в каких выборах

Председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что гражданам, признанным иностранными агентами, не стоит избираться ни в какие органы власти.

По его словам, иноагенты должны оправдывать свой статус, передает РИА ФАН.

Ройзман после статьи Явлинского о Навальном отказался выдвигаться в Госдуму от «Яблока»

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков выступил с инициативой об отстранении физлиц-иноагентов и их родственников от участия в выборах.

Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН заявил, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выбрал неподходящий момент для критики оппозиционера Алексея Навального, так как последний находится за решеткой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей НеверовВыборыИноагенты
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