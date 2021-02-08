Неверов: иноагентам не стоит участвовать ни в каких выборах
Председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что гражданам, признанным иностранными агентами, не стоит избираться ни в какие органы власти.
По его словам, иноагенты должны оправдывать свой статус, передает РИА ФАН.
Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков выступил с инициативой об отстранении физлиц-иноагентов и их родственников от участия в выборах.
Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН заявил, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выбрал неподходящий момент для критики оппозиционера Алексея Навального, так как последний находится за решеткой.
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