Неверов: иноагентам не стоит участвовать ни в каких выборах

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков выступил с инициативой об отстранении физлиц-иноагентов и их родственников от участия в выборах.

Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН заявил, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выбрал неподходящий момент для критики оппозиционера Алексея Навального, так как последний находится за решеткой.

