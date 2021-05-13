«Выдумка и стоны». Захарова ответила на обвинения США в давление на СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения Вашингтона в давлении российских властей на журналистов.
«Эти стоны о воспрепятствовании у нас журналисткой работы и использование в качестве примера «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом – прим. НСН), - это выдумка, это ложь», - сказала Захарова.
При этом она заверила, что в России приветствуют деятельность, как американских медиа, так и представителей СМИ других стран. Однако им следует соблюдать российские законы о деятельности иноагентов и правильно маркировать свои материалы.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российским властям следует прекратить давление на СМИ, в противном случае США «ответят» на эти действия. При этом он не уточнил, каким образом это будет осуществляться.
В середине апреля Московское бюро «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом – прим. НСН) подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России. В заявлении указано, что московское отделение радиовещательной организации просит приостановить исполнение 520 административных протоколов в отношении средства массовой информации, сообщает ТАСС. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме намерены помогать этой радиостанции.
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