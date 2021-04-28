США заявили о помощи признанному в РФ иногентом «Радио Свободная Европа»
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время круглого стола заявил, что в Белом доме намерены помогать признанной в России СМИ-иноагентом радиостанции "Радио Свободная Европа". Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Блинкена, в администрации "делают всё возможное" и пытаются "быть полезными". Он добавил, что эта ситуация уже выносилась на обсуждение с Россией.
ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", являющаяся частью медиакорпорацию "РСЕ/РС", по решению Минюста РФ были внесены в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Компания пыталась опровергнуть решение в Страсбургском суде, однако сделать этого не удалось. Тверской суд Москвы также отказал СМИ в удовлетворении жалобы.
Общая сумма штрафов, выписанных радиостанции за отсутствие маркировки, составляет свыше 80 млн рублей.
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