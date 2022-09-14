Госдеп: внесение РФ в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента.





