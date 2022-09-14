Госдеп: внесение РФ в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям
Власти США считают, что внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.
Ранее сообщалось, что Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента.
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