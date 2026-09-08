Лавров назвал Европу исчадием ада мировой истории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие рассматривают Европу как исчадие ада с учетом бедствий, которые она принесла миру. Соответствующее высказывание глава внешнеполитического ведомства сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, на протяжении последних пятисот лет европейцы жили за счет других народов, занимаясь колониализмом и рабовладением. Министр напомнил, что политика стран Европы привела к началу двух мировых войн, а также к наполеоновскому и гитлеровскому нападениям на Россию, в которых участвовали представители всего континента.
«Так что Европа многими рассматривается как исчадие ада мировой истории», – отметил министр.
Глава МИД не исключил возможности провокаций со стороны Европы, повторяющих исторические триггеры наподобие убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево или поджога Рейхстага. Лавров отметил страсть европейских политиков к интригам и авантюрам, которые могут привести к повторению подобных событий и спровоцировать новый глобальный конфликт.
Между тем Лавров подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от переговорного процесса по Украине с теми сторонами, которые не выдвигают ей ультимативных требований, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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