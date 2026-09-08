Лавров назвал Европу исчадием ада мировой истории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие рассматривают Европу как исчадие ада с учетом бедствий, которые она принесла миру. Соответствующее высказывание глава внешнеполитического ведомства сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что при нападении Европы на РФ война будет «короткой»

По словам Лаврова, на протяжении последних пятисот лет европейцы жили за счет других народов, занимаясь колониализмом и рабовладением. Министр напомнил, что политика стран Европы привела к началу двух мировых войн, а также к наполеоновскому и гитлеровскому нападениям на Россию, в которых участвовали представители всего континента.

«Так что Европа многими рассматривается как исчадие ада мировой истории», – отметил министр.

Глава МИД не исключил возможности провокаций со стороны Европы, повторяющих исторические триггеры наподобие убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево или поджога Рейхстага. Лавров отметил страсть европейских политиков к интригам и авантюрам, которые могут привести к повторению подобных событий и спровоцировать новый глобальный конфликт.

Между тем Лавров подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от переговорного процесса по Украине с теми сторонами, которые не выдвигают ей ультимативных требований, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ЕвропаМИД РФСергей Лавров

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