Лавров назвал Европу исчадием ада мировой истории

По словам Лаврова, на протяжении последних пятисот лет европейцы жили за счет других народов, занимаясь колониализмом и рабовладением. Министр напомнил, что политика стран Европы привела к началу двух мировых войн, а также к наполеоновскому и гитлеровскому нападениям на Россию, в которых участвовали представители всего континента.

«Так что Европа многими рассматривается как исчадие ада мировой истории», – отметил министр.

Глава МИД не исключил возможности провокаций со стороны Европы, повторяющих исторические триггеры наподобие убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево или поджога Рейхстага. Лавров отметил страсть европейских политиков к интригам и авантюрам, которые могут привести к повторению подобных событий и спровоцировать новый глобальный конфликт.

Между тем Лавров подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от переговорного процесса по Украине с теми сторонами, которые не выдвигают ей ультимативных требований, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

