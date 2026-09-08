Глава МИД также напомнил, что российская сторона заранее предупреждала о признании законными целями любых военнослужащих и объектов Североатлантического альянса на территории Украины. Данная позиция была доведена до западных партнеров заблаговременно.

Лавров подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от переговорного процесса с теми сторонами, которые не выдвигают ей ультимативных требований. Министр выразил готовность к диалогу при условии уважительного подхода и отсутствия давления.

Ранее Лавров отметил, что Россия пойдет на договоренности только с учетом своих интересов. Один из них — завершить конфликт в Европе так, чтобы нацизма на континенте больше не было,передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

