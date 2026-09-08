Лавров напомнил, что при нападении Европы на РФ война будет «короткой»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал запомнить слова президента Владимира Путина о последствиях возможного нападения европейских стран на Россию. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
По словам Лаврова, российский лидер неоднократно подчеркивал отсутствие у Москвы планов по нападению на другие государства, называя подобные предположения глупостью и отсутствием государственной мысли. При этом Путин предупреждал, что если подобные разговоры означают подготовку к нападению на Россию, то ответная война будет» совершенно другой и очень короткой».
Глава МИД также напомнил, что российская сторона заранее предупреждала о признании законными целями любых военнослужащих и объектов Североатлантического альянса на территории Украины. Данная позиция была доведена до западных партнеров заблаговременно.
Лавров подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от переговорного процесса с теми сторонами, которые не выдвигают ей ультимативных требований. Министр выразил готовность к диалогу при условии уважительного подхода и отсутствия давления.
Ранее Лавров отметил, что Россия пойдет на договоренности только с учетом своих интересов. Один из них — завершить конфликт в Европе так, чтобы нацизма на континенте больше не было,передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Газпром Арена» прокомментировала слухи о наборе персонала для концерта Уэста
- Невролог предостерег от прослушивания рэпа и рейва за рулем
- Лавров назвал Европу исчадием ада мировой истории
- Новак распорядился проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и АЗС
- Лавров напомнил, что при нападении Европы на РФ война будет «короткой»
- Не умеют общаться: Каким сотрудникам чаще отказывают в повышении
- Россиянам назвали отрасли с самым быстрым карьерным ростом
- В Румынии гражданина РФ обвинили в сборе данных о военных базах НАТО
- Паслер пообещал ругаться с «Русалом» из-за консервации заводов на Урале
- Армения обжаловала в ЕАЭС введенные РФ ограничения на свои товары