Зеленский призвал США признать Россию страной - спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник призвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Как отметил украинский лидер, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма из-за событий на Украине.

Список стран - спонсоров терроризма определяется Госдепом США. На текущий момент в этом списке находятся Иран, Сирия, Куба и КНДР.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СШАВладимир Зеленский
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