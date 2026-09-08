Новак распорядился проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать работу над соглашениями между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и малыми нефтеперерабатывающими заводами с частными автозаправочными станциями. Данные договоренности направлены на регулирование ценообразования на рынке топлива, сообщает ТАСС

Надеемся на Индию? В РФ сохраняются проблемы с топливом

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания, в котором приняли участие представители Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и глав субъектов РФ. В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы функционирования топливного рынка страны.

Новак дополнительно поручил обеспечить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его реализации.

Вице-премьер также подчеркнул необходимость повышения качества прогнозирования на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения, включая заблаговременное определение объемов импорта для покрытия внутренних потребностей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АЗСНПЗТопливоАлександр Новак

Горячие новости

Все новости

партнеры