Новак распорядился проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать работу над соглашениями между Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и малыми нефтеперерабатывающими заводами с частными автозаправочными станциями. Данные договоренности направлены на регулирование ценообразования на рынке топлива, сообщает ТАСС
Соответствующее поручение было дано по итогам совещания, в котором приняли участие представители Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний и глав субъектов РФ. В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы функционирования топливного рынка страны.
Новак дополнительно поручил обеспечить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его реализации.
Вице-премьер также подчеркнул необходимость повышения качества прогнозирования на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения, включая заблаговременное определение объемов импорта для покрытия внутренних потребностей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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