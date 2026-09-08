«Практический опыт у нас все-таки очень ценен: стажировки, участие в реальных кейсах, портфолио, научные разработки. Сейчас даже школьники в десятом классе делают реальные проекты, у них есть портфолио, которое уже можно показать крупным компаниям и корпорациям. Практические наработки дают серьезное преимущество при продвижении, вас «оторвут» с руками и ногами. У нас часто молодые специалисты почему-то думают, что молодость – это главное конкурентное преимущество, но отнюдь нет», - отметила она.

Также она указала на неумение молодых специалистов вести коммуникацию и доносить свои идеи, без чего невозможно продвижение.

«Следующий момент – это понимание бизнес-задач и умение вести коммуникацию. Рост во многом зависит от того, насколько специалист умеет связывать свои технические навыки с целями компании. Также важно уметь вести коммуникацию – устно и письменно. Если мы возьмем молодых специалистов, они не всегда умеют общаться вживую, они могут написать, но не всегда это будет понятно для всех остальных участников процесса. Гениальность не означает реализацию на практике. Надо свою гениальность и идеи уметь представлять и доносить», - подчеркнула она.

Ранее Лоикова объяснила НСН, почему молодежь не может найти рабочие места.

