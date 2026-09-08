Не умеют общаться: Каким сотрудникам чаще отказывают в повышении
Рост во многом зависит от того, насколько специалист умеет связывать свои технические навыки с целями компании, заявила НСН Зулия Лоикова.
Сегодня легко можно продвинуться по карьерной лестнице во многих сферах, если иметь практический опыт, соединять его с ценностями компании и доносить идеи через правильную коммуникацию, заявила НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Карьерный рост обогнал зарплату в списке приоритетов будущих инженеров. 45% студентов назвали главным при выборе работы возможность обучения и развития, 28% - уровень зарплаты, следует из исследования CASE-IN, пишет «Коммерсант». Лоикова назвала главные факторы успеха при построении карьеры.
«Практический опыт у нас все-таки очень ценен: стажировки, участие в реальных кейсах, портфолио, научные разработки. Сейчас даже школьники в десятом классе делают реальные проекты, у них есть портфолио, которое уже можно показать крупным компаниям и корпорациям. Практические наработки дают серьезное преимущество при продвижении, вас «оторвут» с руками и ногами. У нас часто молодые специалисты почему-то думают, что молодость – это главное конкурентное преимущество, но отнюдь нет», - отметила она.
Также она указала на неумение молодых специалистов вести коммуникацию и доносить свои идеи, без чего невозможно продвижение.
«Следующий момент – это понимание бизнес-задач и умение вести коммуникацию. Рост во многом зависит от того, насколько специалист умеет связывать свои технические навыки с целями компании. Также важно уметь вести коммуникацию – устно и письменно. Если мы возьмем молодых специалистов, они не всегда умеют общаться вживую, они могут написать, но не всегда это будет понятно для всех остальных участников процесса. Гениальность не означает реализацию на практике. Надо свою гениальность и идеи уметь представлять и доносить», - подчеркнула она.
Ранее Лоикова объяснила НСН, почему молодежь не может найти рабочие места.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Газпром Арена» прокомментировала слухи о наборе персонала для концерта Уэста
- Невролог предостерег от прослушивания рэпа и рейва за рулем
- Лавров назвал Европу исчадием ада мировой истории
- Новак распорядился проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и АЗС
- Лавров напомнил, что при нападении Европы на РФ война будет «короткой»
- Не умеют общаться: Каким сотрудникам чаще отказывают в повышении
- Россиянам назвали отрасли с самым быстрым карьерным ростом
- В Румынии гражданина РФ обвинили в сборе данных о военных базах НАТО
- Паслер пообещал ругаться с «Русалом» из-за консервации заводов на Урале
- Армения обжаловала в ЕАЭС введенные РФ ограничения на свои товары