СМИ: новым послом США в РФ может стать женщина

Новым послом Соединенных Штатов в России впервые в истории может стать женщина, сообщает «Коммерсант».

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Речь идет о кадровом дипломате Линн Трейси, которая с 2019 года является послом в Армении. Администрация США планирует выдвинуть ее на пост, так как Трейси имеет почетную награду за работу в качестве замглавы миссии в Москве. Помимо этого, дипломат говорит по-русски.

Как сообщалось ранее, возвращение американского посла в России Джона Салливана в США является «нормальной дипломатической ротацией» и носит плановый характер.

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:Посольство США
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