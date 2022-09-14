СМИ: новым послом США в РФ может стать женщина

Речь идет о кадровом дипломате Линн Трейси, которая с 2019 года является послом в Армении. Администрация США планирует выдвинуть ее на пост, так как Трейси имеет почетную награду за работу в качестве замглавы миссии в Москве. Помимо этого, дипломат говорит по-русски.

Как сообщалось ранее, возвращение американского посла в России Джона Салливана в США является «нормальной дипломатической ротацией» и носит плановый характер.

