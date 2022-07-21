СМИ: США могут признать Россию «спонсором терроризма» через Конгресс

Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент. Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомленные источники.

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По данным издания, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену, предупредив о таком варианте развития событий.

В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента. Politico отмечает, что такой путь более сложный, но он даст американским властям «политическое прикрытие» для усиления экономического давления на президента РФ Владимира Путина и ужесточения риторики в адрес российского лидера.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что на фоне событий на Украине Вашингтон изучает возможность включения России в список «пособников террористов», напоминает Ura.ru. Москва обещала ответить на эти меры.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ТерроризмРоссияСША
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