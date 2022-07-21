СМИ: США могут признать Россию «спонсором терроризма» через Конгресс
Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент. Об этом пишет Politico, ссылаясь на осведомленные источники.
По данным издания, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену, предупредив о таком варианте развития событий.
В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента. Politico отмечает, что такой путь более сложный, но он даст американским властям «политическое прикрытие» для усиления экономического давления на президента РФ Владимира Путина и ужесточения риторики в адрес российского лидера.
Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что на фоне событий на Украине Вашингтон изучает возможность включения России в список «пособников террористов», напоминает Ura.ru. Москва обещала ответить на эти меры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- СК проверит заявления новосибирского депутата о погибших российских военнослужащих
- СМИ сообщили о возобновлении поставок газа по «Северному потоку»
- СМИ: США могут признать Россию «спонсором терроризма» через Конгресс
- В МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военных действий
- Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной
- Минфина США: ценовой предел на российскую нефть могут ввести к декабрю
- Инвестстратег рассказал, почему рубль колеблется в одной точке
- Россиян, переболевших COVID-19 год назад, предупредили об осложнениях
- Врач: Байден может умереть в середине второго срока президентства
- В ЦРУ считают, что Путин слишком здоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru