США увеличат число стран, вводящих санкции против России

США работают над увеличением коалиции стран, которые вводят санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявили в американском госдепартаменте.

«Мы продолжим работать в координации с нашими партнерами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и ее руководство. Мы также ведем работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения», - сообщил представитель госдепа, сообщают РИА Новости.