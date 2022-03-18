США увеличат число стран, вводящих санкции против России

США работают над увеличением коалиции стран, которые вводят санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявили в американском госдепартаменте.

«Мы продолжим работать в координации с нашими партнерами и союзниками, чтобы возлагать долгосрочные последствия на Россию и ее руководство. Мы также ведем работу над расширением коалиции стран, вводящих такие ограничения», - сообщил представитель госдепа, сообщают РИА Новости.

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Как подчеркивается, Вашингтон вместе с союзниками и партнерами настроен, продолжить оказывать давление на Москву и далее.

Ранее в Госдепе назвали условие ослабления санкционного давления на Россию.

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ФОТО: РИА Новости
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