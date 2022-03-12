В Госдепе назвали условие ослабления санкционного давления на Россию

«Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — цитирует Прайса РИА Новости.

На фоне военной операции РФ на Украине западные страны ввели санкции против Москвы. Ограничения касаются в том числе финансового сектора, промышленности, импорта и экспорта. Также Запад ввел персональные санкции против российских официальных лиц и бизнесменов.

