В Госдепе назвали условие ослабления санкционного давления на Россию
США и союзники не намерены ослаблять санкционное давление на Россию, пока президент РФ Владимир Путин не изменит своего курса на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.
«Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — цитирует Прайса РИА Новости.
На фоне военной операции РФ на Украине западные страны ввели санкции против Москвы. Ограничения касаются в том числе финансового сектора, промышленности, импорта и экспорта. Также Запад ввел персональные санкции против российских официальных лиц и бизнесменов.
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