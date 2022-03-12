В Госдепе назвали условие ослабления санкционного давления на Россию

США и союзники не намерены ослаблять санкционное давление на Россию, пока президент РФ Владимир Путин не изменит своего курса на Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

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«Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс», — цитирует Прайса РИА Новости.

На фоне военной операции РФ на Украине западные страны ввели санкции против Москвы. Ограничения касаются в том числе финансового сектора, промышленности, импорта и экспорта. Также Запад ввел персональные санкции против российских официальных лиц и бизнесменов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАСШАСанкции Против России
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