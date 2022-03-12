Госдеп: США посчитают эскалацией отправку добровольцев с Ближнего Востока на Украину

Отправка добровольцев из Сирии для участия в специальной военной операции на Украине стала бы эскалацией конфликта со стороны России. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе

«Мы видели заявления об иностранных боевиках из Сирии. Если это действительно так, то это будет являться дальнейшей эскалацией», — цитирует Прайса ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства предположил, что «так называемые добровольцы с других театров военных действий» стали необходимы России из-за «сопротивления», которое встречают силы РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 16 тысяч добровольцев из ближневосточных стран изъявили желание «приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в этом <...> освободительном движении».

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