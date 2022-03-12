Госдеп: США посчитают эскалацией отправку добровольцев с Ближнего Востока на Украину

«Мы видели заявления об иностранных боевиках из Сирии. Если это действительно так, то это будет являться дальнейшей эскалацией», — цитирует Прайса ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства предположил, что «так называемые добровольцы с других театров военных действий» стали необходимы России из-за «сопротивления», которое встречают силы РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 16 тысяч добровольцев из ближневосточных стран изъявили желание «приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в этом <...> освободительном движении».

