Госдеп: США посчитают эскалацией отправку добровольцев с Ближнего Востока на Украину
Отправка добровольцев из Сирии для участия в специальной военной операции на Украине стала бы эскалацией конфликта со стороны России. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
«Мы видели заявления об иностранных боевиках из Сирии. Если это действительно так, то это будет являться дальнейшей эскалацией», — цитирует Прайса ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства предположил, что «так называемые добровольцы с других театров военных действий» стали необходимы России из-за «сопротивления», которое встречают силы РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 16 тысяч добровольцев из ближневосточных стран изъявили желание «приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в этом <...> освободительном движении».
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