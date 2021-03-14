Госдеп США осудил задержания на муниципальном форуме в Москве

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях», — написал Блинкен.

Глава Госдепа также призвал прекратить преследование «независимых голосов», отмечает RT.

Накануне около 200 человек доставлены в полицию с муниципального форума, который организаторы пытались провести без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает московское управлении МВД.

Ранее стало известно о задержании полицией главы Красносельского муниципального округа Москвы Ильи Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, исполнительного директора движения «Открытая Россия» (Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной на территории страны) Андрея Пивоварова, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других оппозиционеров. Их отправили в местный отдел полиции из гостиницы «Измайлово Дельта», где планировалось провести съезд муниципальных депутатов с участием 150 общественников. Он не состоялся из-за нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений.

