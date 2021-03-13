В Москве задержали Яшина и Ройзмана на форуме муниципальных депутатов
Исполнительного директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова, главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину полиция задержала в Москве на форуме муниципальных депутатов. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Открытой России».
«Порядка десяти сотрудников полиции пришли на форум муниципальных депутатов, проходящем в отеле "Измайлово". Они заявили, что это мероприятие создано нежелательной организацией», - пояснили в пресс-службе.
Известно также о задержании координатора движения «Открытая Россия» Татьяны Усмановой и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы-младшего.
Официальных комментариев о ситуации правоохранители пока не дали.
*«Открытая Россия» признана Генеральной прокуратурой нежелательной в стране организацией в 2017 году. Движение зарегистрировано в Великобритании, в России действует без регистрации, является иноагентом.
Ранее политолог Сергей Марков, комментируя в эфире НСН обыски и задержания участников «Открытой России», отметил, что организация занимается антироссийскую позицию, а ее участники имеют искаженные представления о морали.
«Эта организация занимает антироссийскую позицию, и туда приходят люди с искаженными представлениями о морали. Там не большевики-идеалисты собрались», - заявил политолог.
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