В Москве задержали Яшина и Ройзмана на форуме муниципальных депутатов

«Порядка десяти сотрудников полиции пришли на форум муниципальных депутатов, проходящем в отеле "Измайлово". Они заявили, что это мероприятие создано нежелательной организацией», - пояснили в пресс-службе.

Известно также о задержании координатора движения «Открытая Россия» Татьяны Усмановой и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Официальных комментариев о ситуации правоохранители пока не дали.

*«Открытая Россия» признана Генеральной прокуратурой нежелательной в стране организацией в 2017 году. Движение зарегистрировано в Великобритании, в России действует без регистрации, является иноагентом.

Ранее политолог Сергей Марков, комментируя в эфире НСН обыски и задержания участников «Открытой России», отметил, что организация занимается антироссийскую позицию, а ее участники имеют искаженные представления о морали.

«Эта организация занимает антироссийскую позицию, и туда приходят люди с искаженными представлениями о морали. Там не большевики-идеалисты собрались», - заявил политолог.

