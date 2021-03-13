МВД: На муниципальном форуме задержали 200 человек

Около 200 человек доставлены с муниципального форума, который организаторы пытались провести без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает московское управлении МВД.

В Москве задержали Яшина и Ройзмана на форуме муниципальных депутатов

По данным пресс-службы ведомства, у большинства участников мероприятия в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе отсутствовали средства индивидуальной защиты.

«Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — цитирует RT сообщение ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Евгения Ройзмана.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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