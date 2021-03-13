Адвокат назвал меру наказания задержанным на муниципальном форуме

Задержанные участники форума муниципальных депутатов могут быть оштрафованы из-за нарушение статьи о сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией, сообщает «Интерфакс».

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«Я приехал к задержанным в ОВД Новокосино, вменяют ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)», - сообщил адвокат Сергей Тельнов.

Отмечается, что наказание за подобное нарушение в виде административного штрафа для граждан составляет от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно о задержании полицией главы Красносельского муниципального округа Москвы Ильи Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, исполнительного директора движения «Открытая Россия» (Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной на территории страны) Андрея Пивоварова, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других оппозиционеров. Их отправили в местный отдел полиции из гостиницы «Измайлово Дельта», где планировалось провести съезд муниципальных депутатов с участием 150 общественников. Он не состоялся из-за нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений.

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