Госдеп расширил пакет санкций против России

Новые ограничения, которые США вводят против России, касаются девяти министров российского кабмина, в том числе глав МЧС, Минкульта, Минспорта, Минэнерго, Минцифры и ряда других, а также десятков губернаторов.

Путин заявил, что бизнесменам бессмысленно «выпрашивать у Запада свои денежки»

Госдепартамент США публикует соответствующий пресс-релиз.

В число персон, в отношении которых Вашингтон также ввел санкции, российская телеведущая Ольга Скабеева.

Уточняется, что в отношении 1 219 представителей ВС РФ вводят визовые ограничения.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен пообещала, что американские власти удвоят усилия, чтобы пресечь якобы имеющиеся попытки России уклониться от западных санкций.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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