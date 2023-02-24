Госдеп расширил пакет санкций против России
Новые ограничения, которые США вводят против России, касаются девяти министров российского кабмина, в том числе глав МЧС, Минкульта, Минспорта, Минэнерго, Минцифры и ряда других, а также десятков губернаторов.
Госдепартамент США публикует соответствующий пресс-релиз.
В число персон, в отношении которых Вашингтон также ввел санкции, российская телеведущая Ольга Скабеева.
Уточняется, что в отношении 1 219 представителей ВС РФ вводят визовые ограничения.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен пообещала, что американские власти удвоят усилия, чтобы пресечь якобы имеющиеся попытки России уклониться от западных санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- США повышают пошлину на импорт российского алюминия до 200 процентов
- Госдеп расширил пакет санкций против России
- Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в Москве
- «Росатом» принял меры против новых британских санкций
- Вашингтон собирается удвоить усилия, чтобы пресекать уклонение от антироссийский санкций
- В Белгородской области разминируют Шебекино из-за боевого снаряда
- В Варшаве подтвердили доставку польских танков Leopard 2 на Украину
- В офисе Зеленского не понравился план Китая по урегулированию конфликта
- В МИД КНР отреагировали на критику плана урегулирования кризиса на Украине
- Телеграм: Китай прислал переговорщика к годовщине СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru