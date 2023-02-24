Вашингтон собирается удвоить усилия, чтобы пресекать уклонение от антироссийский санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен пообещала, что американские власти удвоят усилия, чтобы пресечь якобы имеющиеся попытки России уклониться от западных санкций.

Санкционный бумеранг. Ограничения против России опасны реакцией Китая

«В предстоящем году мы удвоим наши усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций», — отметила глава минфина США.

Вашингтон собирается использовать для этого обмен разведданными, создавать условия, которые осложнят использование компаний в качестве каналов по уклонению от санкций.

24 февраля в Белом доме заявили о введении новых антироссийских санкций на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Ограничения затронут 200 физических и юридических лиц. Причем, речь идет не только о российских субъектах.

«Это приведет к санкциям в отношении более 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России», - заявили в Вашингтоне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским бизнесменам, столкнувшимся с западными санкциями, бесполезно «выпрашивать свои денежки». Выступая с посланием Федеральному собранию российский лидер подчеркнул, что обращается к тем, «кто столкнулся с волчьими повадками Запада».

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ФОТО: РИА Новости
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