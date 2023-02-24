Вашингтон собирается удвоить усилия, чтобы пресекать уклонение от антироссийский санкций

«В предстоящем году мы удвоим наши усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций», — отметила глава минфина США.

Вашингтон собирается использовать для этого обмен разведданными, создавать условия, которые осложнят использование компаний в качестве каналов по уклонению от санкций.

24 февраля в Белом доме заявили о введении новых антироссийских санкций на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Ограничения затронут 200 физических и юридических лиц. Причем, речь идет не только о российских субъектах.

«Это приведет к санкциям в отношении более 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России», - заявили в Вашингтоне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским бизнесменам, столкнувшимся с западными санкциями, бесполезно «выпрашивать свои денежки». Выступая с посланием Федеральному собранию российский лидер подчеркнул, что обращается к тем, «кто столкнулся с волчьими повадками Запада».