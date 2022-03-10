Госдеп: Передача польских МиГ-29 Украине с баз США невозможна

Он пояснил, что в этом случае российская сторона рассматривала бы данный шаг как эскалацию конфликта. По словам Прайса, такие данные ведомство получило от разведсообщества.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ведомстве считают поставку вооружений Украине более эффективным действием, чем поставку истребителей.