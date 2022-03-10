Госдеп: Передача польских МиГ-29 Украине с баз США невозможна

Передача польских самолетов МиГ-29 с военной базы США или НАТО невозможна. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

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Он пояснил, что в этом случае российская сторона рассматривала бы данный шаг как эскалацию конфликта. По словам Прайса, такие данные ведомство получило от разведсообщества.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ведомстве считают поставку вооружений Украине более эффективным действием, чем поставку истребителей.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:УкраинаСША
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