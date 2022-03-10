США выделят $50 млрд на гумпомощь для Украины
10 марта 202223:17
США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине через программу ООН. Об этом сообщила вице-президент страны Камала Харрис, передает РИА Новости.
Харрис подчеркнула, что США поддерживают украинский народ.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- США выделят $50 млрд на гумпомощь для Украины
- В Белом доме заявили о «значительных последствиях» для РФ при эскалации
- Макрон призвал ЕС готовиться к разным сценариям с газом России
- МО РФ: Неонацисты на Украине держат более 7 тысяч заложников из 21 страны
- G7 призвала Россию оставить атомные объекты на Украине под контролем Киева
- Умер экс-вокалист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос
- Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие 48 часов
- Нацразведка США заявила, что Украина не разрабатывает биологическое оружие
- В России запретили экспорт сахара и зерна
- Burger King приостанавливает поддержку российского рынка
10 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru