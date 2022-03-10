США выделят $50 млрд на гумпомощь для Украины

США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине через программу ООН. Об этом сообщила вице-президент страны Камала Харрис, передает РИА Новости.

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Харрис подчеркнула, что США поддерживают украинский народ.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:СШАУкраина
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