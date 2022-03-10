В Пентагоне не поддержали передачу Украине польских МиГ-29
Глава Пентагона Ллойд Остин высказался против передачи польских самолетов МиГ-29 Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, Пентагон не поддерживает это действие на данном этапе. В Пентагоне считают, что самолеты не принесут существенной пользы Украине, однако усилят эскалацию отношений между РФ и Западом.
Кирби также отметил, что в ведомстве считают поставку вооружений Украине более эффективным действием, чем поставку истребителей.
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