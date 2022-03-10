В Пентагоне не поддержали передачу Украине польских МиГ-29

По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, Пентагон не поддерживает это действие на данном этапе. В Пентагоне считают, что самолеты не принесут существенной пользы Украине, однако усилят эскалацию отношений между РФ и Западом.

Кирби также отметил, что в ведомстве считают поставку вооружений Украине более эффективным действием, чем поставку истребителей.





