Россия и США предложили трехступенчатый план урегулирования конфликта на Украине

В ходе переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) по урегулированию российско-украинского конфликта Россия и США предложили трехступенчатый мирный план. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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На первом этапе он предполагает прекращение огня, на втором — проведение выборов на Украине, на третьем — подписание окончательного соглашение, уточняет СМИ.

Отмечается, что проведение выборов обе стороны рассматривают как одно из основных условий для окончания конфликта. При этом и российский лидер Владимир Путин, и его американский коллега Дональд Трамп считают маловероятным переизбрание президента Украины Владимира Зеленского, добавил телеканал.

Ранее входящий в состав делегации России на переговорах в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе переговоров было положено позитивное начало дискуссиям. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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