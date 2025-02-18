Ушаков: Трамп и Путин вряд ли встретятся на следующей неделе

Ушаков отметил, что переговоры прошли «неплохо» и называл этот разговор «серьезным».

По его словам, личная встреча Путина и Трампа вряд ли состоится уже на следующей неделе, однако российский президент сам решит, когда начнутся контакты США по Украине.

Отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время, пояснил он.

Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал двусторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

