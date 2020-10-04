Появилось видео после обстрела азербайджанского города Гянджа

В свою очередь, пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян опровергла информацию об обстрелах азербайджанской стороны в Facebook.

«Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведётся никакого огня», — цитирует Степанян RT.

Ранее 4 октября стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала совместное заявление президентов России, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по ситуации в Нагорном Карабахе, которое принято 1 октября.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, что в положении Армении есть как плюсы, так и минусы.

«Суммарный военный потенциал Армении и Нагорного Карабаха существенно уступают Азербайджану по вооружению и по мобилизационному потенциалу. С этой точки зрения помощь Турции даже не нужна. Но есть нюансы. Горный характер местности не позволяют Азербайджану полностью реализовать свое превосходство. Именно поэтому и не случилось победы Азербайджана в предыдущих конфликтах. Подготовка военного состава выше у Нагорного Карабаха. Авиация Азербайджана хоть и превосходит в пару раз авиацию Армении, но это не существенно. На стороне Армении имеются мощные зенитные комплексы С-300, которые нейтрализуют угрозу авиации противника. Пока о фактах бомбардировок мы не слышим, речь идет в основном об артиллеристских обменах», - уточнил он.

