Голосование по Конституции будет идти 7 дней

Россияне смогут проголосовать за поправки к Конституции за неделю до 1 июля — начиная с 25 июня.

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Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенниников. Парламентарий заявил РИА Новости, что подсчет голосов начнется уже 1 июля.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила начать проведение голосования за шесть дней до официальной даты. В свою очередь президент РФ Владимир Путин с этим предложением согласился.

Изначально голосование по основному закону должно было пройти в среду, 22 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределенный срок.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 1 июля в связи с голосованием в стране будет объявлен выходной.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция
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