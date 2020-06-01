Голосование по Конституции будет идти 7 дней

Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенниников. Парламентарий заявил РИА Новости, что подсчет голосов начнется уже 1 июля.



Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила начать проведение голосования за шесть дней до официальной даты. В свою очередь президент РФ Владимир Путин с этим предложением согласился.



Изначально голосование по основному закону должно было пройти в среду, 22 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределенный срок.



Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 1 июля в связи с голосованием в стране будет объявлен выходной.

