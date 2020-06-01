Голосование по Конституции будет идти 7 дней
Россияне смогут проголосовать за поправки к Конституции за неделю до 1 июля — начиная с 25 июня.
Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенниников. Парламентарий заявил РИА Новости, что подсчет голосов начнется уже 1 июля.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила начать проведение голосования за шесть дней до официальной даты. В свою очередь президент РФ Владимир Путин с этим предложением согласился.
Изначально голосование по основному закону должно было пройти в среду, 22 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределенный срок.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 1 июля в связи с голосованием в стране будет объявлен выходной.
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